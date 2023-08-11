Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal Basın Mensuplarıyla Buluştu

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Arif Çankal, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çankal, basın mensuplarının kamu görevini önemsediğini belirtti.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Arif Çankal, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında basın mensuplarıyla Tanışma ve İstişare Toplantısında konuşan Çankal, daha önce birkaç defa geçici görev için kente geldiğini söyledi.

Kentin kadim tarihe sahip olduğunu bildiren Çankal, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere de rahmet diledi.

Çankal, medyanın kamu görevi yürüttüğünü o yüzden basın mensuplarının yaptığı görevi çok önemsediğini anlattı.