Malatya İçme Suyu İsale Hattında Sona Gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya içme suyu isale hattı 1. kısım işinde sona gelindiği bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmanın 1. kısım çalışmalarında sona gelindiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İş kapsamında 9 bin 525 metre uzunluğundaki düktil borudan oluşan isale hattında 9 bin 100 metre düktil boru döşendi ve 20 bin metreküp kapasiteli su deposu çalışmalarında sona gelindi. Proje tamamlandığında Malatya Pınarbaşı Kaptaj kaynağından gelen saniyede 3 bin 200 litre 2055 yılına kadar Malatyalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."