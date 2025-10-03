Haberler

Malatya İçme Suyu İsale Hattında Sona Gelindi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya içme suyu isale hattının 1. kısımdaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Proje, 2055 yılına kadar Malatya’ya sağlıklı ve içilebilir su sağlamayı hedefliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya içme suyu isale hattı 1. kısım işinde sona gelindiği bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmanın 1. kısım çalışmalarında sona gelindiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İş kapsamında 9 bin 525 metre uzunluğundaki düktil borudan oluşan isale hattında 9 bin 100 metre düktil boru döşendi ve 20 bin metreküp kapasiteli su deposu çalışmalarında sona gelindi. Proje tamamlandığında Malatya Pınarbaşı Kaptaj kaynağından gelen saniyede 3 bin 200 litre 2055 yılına kadar Malatyalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.