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Malatya haber... Malatya'da öğrencilere mont ve kırtasiye yardımı

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Malatya haber... Malatya'da öğrencilere mont ve kırtasiye yardımı

Malatya habere göre Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce, ihtiyaç sahibi öğrencilere, mont, kışlık ayakkabı ile kırtasiye yardımı yapıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce, ihtiyaç sahibi öğrencilere, mont, kışlık ayakkabı ile kırtasiye yardımı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere kış mevsimi öncesi kıyafet, ayakkabı ile kırtasiye malzemesi temin edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce tespit edilen sosyal ve ekonomik yönden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, görevli polislerce 70 mont, 25 çift ayakkabı, 120 çanta ile kırtasiye malzemesi ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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