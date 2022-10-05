Malatya haber... Malatya'da öğrencilere mont ve kırtasiye yardımı Güncel Haberler Malatya habere göre Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce, ihtiyaç sahibi öğrencilere, mont, kışlık ayakkabı ile kırtasiye yardımı yapıldı. Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce, ihtiyaç sahibi öğrencilere, mont, kışlık ayakkabı ile kırtasiye yardımı yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere kış mevsimi öncesi kıyafet, ayakkabı ile kırtasiye malzemesi temin edildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce tespit edilen sosyal ve ekonomik yönden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, görevli polislerce 70 mont, 25 çift ayakkabı, 120 çanta ile kırtasiye malzemesi ulaştırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya haber... Malatya'da öğrencilere mont ve kırtasiye yardımı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.