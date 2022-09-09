Malatya haber! Battalgazi Konakları'nın temeli törenle atıldı

Edinilen Malatya haberine göre Temel atma töreni Malatya Valisi Hulusi Şahin'in konuşması Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in konuşması Temel atma töreninde kurdelenin kesilmesi MALATYA - Malatya'da Battalgazi Belediyesince hazırlanan 500 milyon liralık proje kapsamında 120 villadan oluşan Battalgazi Konakları'nın...

Temel atma töreni

Malatya Valisi Hulusi Şahin'in konuşması

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in konuşması

Temel atma töreninde kurdelenin kesilmesi MALATYA - Malatya'da Battalgazi Belediyesince hazırlanan 500 milyon liralık proje kapsamında 120 villadan oluşan Battalgazi Konakları'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çamurlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Hulusi Şahin, belediyeciliğin temel ilkesinin şehrin ihtiyaçlarını tespit ederek, doğru ve sağlıklı şehirleşmenin yolunu çizmek olduğunu söyledi.

Bu açıdan bakıldığında sosyal konutun da lüks konutun da ihtiyaç olduğunu aktaran Şahin, "Belediyemiz bugün prestij konutlarını burada planlıyor ve inşaatının yapılmasında da risk alıyor. Yer seçimi son derece sağlıklı ve doğru çünkü sağlam bir zemin üzerine kuruluyor. Bu şehir deprem şehri dolayısıyla binaları nereye yaptığımız çok önemli. " diye konuştu.

Yüksek yapıların rüzgarı keserek, hava sirkülasyonunu engellediğini belediyenin hazırladığı projenin yatay mimariye uygun yapıldığını anlatan Şahin, "Burada elde edilen gelir başka bir yerde sosyal konut üretiminde kullanılarak belediyemiz son derece sağlıklı bir faaliyeti yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı da açılış töreninde selamlama konuşması yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ilçede hem yeni alt merkezler oluşturmak hem de eski yerleşim yerlerini dönüştürmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından konakların temeli atıldı.

120 villadan oluşan 500 milyon liralık projenin yaklaşık iki buçuk yılda tamamlanması planlanıyor.