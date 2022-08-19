Malatya gündem haberleri: Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı Güncel Haberler Malatya gündem haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Aşağıulupınar Mahallesi'nde sağanak sonrası tarım işçilerinin çadır kurduğu alanda su taşkınları oluştu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dere yatağında çadır kuran 60 işçiyi güvenli bölgeye taşıdı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Darende Malatya su Güncel Haberler

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