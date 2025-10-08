Haberler

Malatya Gazi İlkokulu'nda Filistin İçin Anlamlı Etkinlik

Malatya Gazi İlkokulu'nda Filistin İçin Anlamlı Etkinlik
Malatya Gazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. Koreografiyle Filistin bayrağı oluşturan öğrenciler, şiirler okuyarak Filistinlilerin yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Malatya Gazi İlkokulu'nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler koreografi ile Filistin bayrağı yaptı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları anlatan şiirler okudu ve konuşmalar yaptı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, Türkçe ve İngilizce "özgür Filistin" dedi.

Etkinliğin sonunda Filistin bayrağının renklerinin oluşturduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
