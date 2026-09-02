Malatya'da Psikiyatride Yeni Dönem: EKT ve TMS Tedavileri Başladı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye dirençli depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılacak Elektrokonvülsif Terapi (EKT) ve Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) uygulamalarına başlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bünyesinde hizmete alınan cihazlarla, mevcut tedavilere yeterli yanıt vermeyen hastalara yeni tedavi seçenekleri sunulacak.

Doç. Dr. Kerim Uğur, ilaç tedavisi ve psikoterapinin yanı sıra bazı hastalarda farklı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabildiğini belirtti.

EKT'nin genel anestezi altında ameliyathanede, TMS'nin ise poliklinik ortamında uygulandığını aktaran Uğur, yöntemlerin uzman hekimlerin değerlendirmesi doğrultusunda uygun hastalarda kullanılacağını kaydetti.

Uğur, EKT ve TMS'nin hastanede uygulanmaya başlanmasıyla psikiyatri alanındaki tedavi seçeneklerinin genişlediğini ifade etti.

Kaynak: AA