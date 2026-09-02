Haberler

Malatya'da Psikiyatride Yeni Dönem: EKT ve TMS Tedavileri Başladı

Malatya'da Psikiyatride Yeni Dönem: EKT ve TMS Tedavileri Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dirençli depresyon, şizofreni ve bipolar gibi hastalıklarda EKT ve TMS tedavilerine başladı. Uzman hekim değerlendirmesiyle uygulanan yöntemler tedavi seçeneklerini genişletiyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye dirençli depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılacak Elektrokonvülsif Terapi (EKT) ve Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) uygulamalarına başlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bünyesinde hizmete alınan cihazlarla, mevcut tedavilere yeterli yanıt vermeyen hastalara yeni tedavi seçenekleri sunulacak.

Doç. Dr. Kerim Uğur, ilaç tedavisi ve psikoterapinin yanı sıra bazı hastalarda farklı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabildiğini belirtti.

EKT'nin genel anestezi altında ameliyathanede, TMS'nin ise poliklinik ortamında uygulandığını aktaran Uğur, yöntemlerin uzman hekimlerin değerlendirmesi doğrultusunda uygun hastalarda kullanılacağını kaydetti.

Uğur, EKT ve TMS'nin hastanede uygulanmaya başlanmasıyla psikiyatri alanındaki tedavi seçeneklerinin genişlediğini ifade etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda

Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

AKOM o güne dikkat çekti! Çok Fena geliyor
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

Evdeki silah küçük Muhammet'in sonu oldu
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı