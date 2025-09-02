Malatya'da 'Zilsiz Okul' Uygulaması Başlatıldı

Malatya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla 79 okulda "zilsiz okul" uygulamasına geçildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Yeni Bir Dönem Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerin zaman yönetimi ve sorumluluk becerilerini geliştirmek amacıyla projenin uygulanmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, zilsiz okul uygulamasının eğitim sisteminde önemli bir değişim yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Bakır, şunları kaydetti:

"Bu uygulama, öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha fazla katılım göstermelerini ve ders aralarında daha verimli zaman geçirmelerini sağlıyor. İlimizde 12 lisemizde, 35 ilkokulumuzda ve 32 ortaokulumuzda bu eğitim öğretim yılında zilsiz eğitime geçilecek. Zilsiz okul uygulamasının yıl sonunda uygun olan tüm okullarımızda yaygınlaştırılması hedefleniyor."