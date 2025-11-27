Malatya'da Yük Treni Yayaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarptığı Ömer Narinç (67), ağır yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Demir Yolları'na ait DE33016 sefer sayılı yük treni, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ömer Narinç'e (67) çarptı. Narinç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Narinç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT/MALATYA,