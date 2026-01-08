Haberler

Malatya'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Malatya Valisi Seddar Yavuz, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 09 Ocak 2026 tarihindeki eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca bazı kamu personellerinin idari izinli olacağı belirtilmiştir.

MALATYA'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada beklenen kar yağışı ve buna bağlı buzlanma nedeniyle ulaşımda mağduriyet yaşanmaması adına eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Açıklamada, "09 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
