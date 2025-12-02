Haberler

Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!

Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!
Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde veteriner Furkan Demirbay, husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Olay, tartışma sırasında gerçekleşti, iki şüpheli kaçtı.

  • Veteriner Furkan Demirbay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
  • Olay, Özalper Mahallesi'nde saat 14.45 sıralarında tartışma sırasında gerçekleşti ve iki şüpheli kaçtı.
  • Yaralı Demirbay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde veteriner Furkan Demirbay, husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Olay, tartışma sırasında gerçekleşti, iki şüpheli kaçtı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde veteriner Furkan Demirbay (32), husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Demirbay yaralanırken, 2 şüpheli kaçtı. Olay, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; veteriner olan Furkan Demirbay (32), esnaf arkadaşını ziyarete gitti. Telefon ile konuşarak iş yeri dışına çıkan Demirbay, saat 14.45 sıralarında husumet yaşadığı 2 kişi ile tartıştı.

ZORLA ARACA BİNDİRİLMEK İSTENDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Zorla arabaya bindirilmek istenilen Demirbay, olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 şüpheliden birinin kullandığı tabancadan çıkan mermi ile yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demirbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
