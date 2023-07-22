Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 207 gram metamfetamin, 200 uyuşturucu hap, 285 sentetik hap, sahte 300 dolarlık banknot ile 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.