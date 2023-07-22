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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 207 gram metamfetamin, 200 uyuşturucu hap, 285 sentetik hap, sahte 300 dolarlık banknot ile 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 207 gram metamfetamin, 200 uyuşturucu hap, 285 sentetik hap, sahte 300 dolarlık banknot ile 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

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