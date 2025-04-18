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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri birçok adreste yaptığı aramalarda 3 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu, silah ve büyük miktarda para ele geçirdi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt, Battalgazi ve Darende ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram aseton, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 142 tabanca fişeği, 6 bin dolu makaron ve 818 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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