Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt, Battalgazi ve Darende ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram aseton, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 142 tabanca fişeği, 6 bin dolu makaron ve 818 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edilecek.