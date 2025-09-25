Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da 51 bin 112 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 26 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-22 Eylül'de yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 10 ikamet ile 5 araçta gerçekleştirilen aramada 51 bin 112 sentetik ecza maddesi, 3 kilo 107 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain, 68 kök kenevir, ruhsatsız 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 27 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 27 zanlıdan 26'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.