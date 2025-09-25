Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 bin 112 sentetik ecza maddesi ile birlikte çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-22 Eylül'de yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 10 ikamet ile 5 araçta gerçekleştirilen aramada 51 bin 112 sentetik ecza maddesi, 3 kilo 107 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain, 68 kök kenevir, ruhsatsız 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 27 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 27 zanlıdan 26'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.