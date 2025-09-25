Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 bin 112 sentetik ecza maddesi ile birlikte çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Malatya'da 51 bin 112 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 26 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-22 Eylül'de yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 10 ikamet ile 5 araçta gerçekleştirilen aramada 51 bin 112 sentetik ecza maddesi, 3 kilo 107 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain, 68 kök kenevir, ruhsatsız 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 27 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 27 zanlıdan 26'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu

Noterden çıkar çıkmaz telefona sarıldı: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.