Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 9 Tutuklama
Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonda 5 bin 595 sentetik hap ve 748 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, 5 bin 595 sentetik hap, 748 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel