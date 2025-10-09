Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 9 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonda 5 bin 595 sentetik hap ve 748 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 5 bin 595 sentetik hap, 748 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.