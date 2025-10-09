Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 bin 595 sentetik hap, 748 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 595 sentetik hap, 748 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
