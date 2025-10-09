Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 595 sentetik hap, 748 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.