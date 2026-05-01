Malatya'da UDEF-MİSA Eğitim ve Kardeşlik Kampı açıldı

Malatya'da UDEF-MİSA Eğitim ve Kardeşlik Kampı açıldı
Malatya'da Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından UDEF-MİSA Eğitim ve Kardeşlik Kampı açıldı.

Malatya'da Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından UDEF-MİSA Eğitim ve Kardeşlik Kampı açıldı.

UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Beydağı Gençlik Merkezi'nde 100'ün üzerinde uluslararası öğrencinin katıldığı kampın açılışında yaptığı konuşmada, 2004 yılında dernek olarak çalışmalara başladıklarını anlattı.

Türkiye'nin yabancı öğrencilere ev sahipliği yapmasıyla birlikte yabancı öğrencileri misafir olarak gördüklerini belirten İslam, "Bizim ev sahipliği yapmamız gerekiyor. Bu arkadaşlarımız en iyi şekilde mezun olmak için gayret edecekler. Biz de hangi alanlarda zorluk yaşıyorlarsa elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Maddi beklentimiz, kişisel bir kariyer hedefimiz yok." diye konuştu.

Dernek olarak 58 kentte çalışmaları olduğunu aktaran İslam, "Öğrenci sayısının az olduğu yerlerde gönüllü komisyonlarımız var. Biz aslında şu an Türkiye'nin 76 şehrinde uluslararası öğrencilerle temas ediyoruz. Kısmi süreli çalışmak istiyorsunuz, istediğiniz gibi çalışamıyorsunuz. Çünkü çalışma izinleriyle ilgili engeller var." ifadelerini kullandı.

Küresel sistemin çökmeye başladığını, yeni bir medeniyet iddiasında bulunmaları gerektiğinin anlatan İslam, "Bu yeni medeniyet iddiamızı güçlendirmemiz için evvela kendimizi donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Maddi ve manevi anlamda donanımlı hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
