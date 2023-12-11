Üye Girişi
Haberler

Malatya'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, tarladan eve dönen traktör devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da devrilen traktörün sürücüsü Halil İbrahim Erdal, ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan eve dönen Halil İbrahim Erdal'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Erdal Malatya Yaralanma Soruşturma Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title