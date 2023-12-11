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Malatya'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

11 Aralık 2023 10:22 Son Güncelleme: 10:24 Abone Ol

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, tarladan eve dönen traktör devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.