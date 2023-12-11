Malatya'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, tarladan eve dönen traktör devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan eve dönen Halil İbrahim Erdal'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.