Haberler

Karşı yöne geçen otomobil, başka bir araçla çarpışıp takla attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen bir araçla çarpışarak takla attı. Olayda 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Mehmet Ali K.'nin kullandığı 21 AFH 486 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı yönden gelen Üzeyir E.'nin kullandığı 44 AES 986 plakalı otomobille çarpışarak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen Ali K.'nin kullandığı otomobildeki 4 kişi ve Üzeyir E. yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile çift yönlü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

