Malatya'da TIR ile Otobüs Çarpıştı, Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Malatya'nın Darende ilçesinde bir TIR, freninin boşalması sonucu yolcu otobüsüne çarparak devrildi. Kaza anı otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Malatya'nın Darende ilçesinin Ulupınar Mahallesi'nde Salih Eken idaresindeki 41 AOU 373 plakalı TIR'ın freninin boşalması nedeni ile kontrolünü yitirip yolcu otobüsüne çarparak şarampole devrildiği kaza, otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel