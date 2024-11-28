Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 45 Sikke ve Ok-Mızrak Uçları Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 45 sikke ile ok ve mızrak uçları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma neticesinde şüpheli A.Ö'nün kullandığı araç durduruldu.

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada Roma dönemine ait 7 ok ve mızrak uçları ile 3 yüzük, Bizans-Emevi ve Abbasi dönemlerine ait 45 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.