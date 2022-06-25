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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki bir sitede Ö.M.A. ile M.G. ve Y.D. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Sırtından yaralanan Ö.M.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ö.M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Bostanbaşı Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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