Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Şevket Vurmaz hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ve av tüfeği kartuşu ele geçirdi. Şüpheli M.K'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.