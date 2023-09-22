Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Pompalı Tüfek ve 13 Otomatik Tüfek Ele Geçirildi

Malatya'da yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 pompalı tüfek, 13 seri atış yapan otomatik tüfek, 1 tabanca ve diğer kaçak malzemeler bulundu.