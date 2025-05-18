Malatya'da Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı

Malatya'da Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
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Malatya'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan S.D. isimli kadın yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da bir alışveriş merkezinin otoparkında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan S.D. isimli kadın yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinlik alanında meydana geldi. Pitbull cinsi köpek, alanda bulunan kalabalığın arasına dalıp S.D. isimli kadını ayağından ısırarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. S.D. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler tarafından yakalanan köpek ise belediye görevlileri tarafından teslim alınarak, Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

Polis ekipleri, köpeğin sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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