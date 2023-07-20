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Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

S.Ş. yönetimindeki 44 FC 112 plakalı otomobil Selçuklu Mahalle Recai Kutan Caddesi'nde C.Ü. idaresindeki 10 TF 279 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Selçuklu Malatya Güncel Haberler

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