Malatya'da Otomobil ile Kamyonetin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya-Kayseri kara yolunda meydana gelen kazada, Hasan Dertli'nin kullandığı otomobil ile Y.E. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.