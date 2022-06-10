Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ö.B. idaresindeki 44 BM 277 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 27 J 7389 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü E.K. ile yolcular B.Y, V.Y, S.Y. ve D.Y. yaralandı.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Birleşmiş Milletler Münir Karaloğlu Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title