Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı - Haberler

Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ö.B. idaresindeki 44 BM 277 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 27 J 7389 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada sürücü E.K. ile yolcular B.Y, V.Y, S.Y. ve D.Y. yaralandı.
Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel