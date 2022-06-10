Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı - Haberler

Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı Malatya'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Malatya'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Ö.B. idaresindeki 44 BM 277 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 27 J 7389 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü E.K. ile yolcular B.Y, V.Y, S.Y. ve D.Y. yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Birleşmiş Milletler Münir Karaloğlu Malatya Güncel Haberler

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