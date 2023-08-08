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Malatya'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.D. idaresindeki 44 EF 972 plakalı otomobil Malatya- Kayseri kara yolu Kağıt Fabrikası mevkiindeki kavşakta M.Ç. yönetimindeki 34 SG 5774 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolculardan M.Y. ve M.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Kayseri Malatya Güncel Haberler

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