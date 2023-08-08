Malatya'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.D. idaresindeki 44 EF 972 plakalı otomobil Malatya- Kayseri kara yolu Kağıt Fabrikası mevkiindeki kavşakta M.Ç. yönetimindeki 34 SG 5774 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile yolculardan M.Y. ve M.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel