Malatya'da Narkotik Operasyonlarında 368 Zanlı Tutuklandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, bu yıl narkotik operasyonlarında yakalanan 368 zanlının tutuklandığını, 132 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Yavuz, valilik binasında yaptığı açıklamada, bölgede huzurun sağlanmasıyla düzensiz göçün azaldığını belirtti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl 31 Ağustos tarihine kadar 40 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Yavuz, bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 organizatörün tutuklandığını, 13'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Çocukların ve gençlerin geleceğini karartan narkotik suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yavuz, narkotik operasyonlarda gözaltına alınan 368 zanlının tutuklandığını, 132'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Yavuz, "Sokak satıcıları başta olmak üzere zehir tacirlerine nefes aldırmamak için elimizden gelen bütün gayreti sahaya yansıtıyoruz. Operasyonlarda 26 bin 751 gram metamfetamin, 261 bin 485 sentetik ecza, 16 bin 356 gram esrar ile 22 bin 216 gram skunk ele geçirildi." dedi.

Ailelerin, çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğine ve kiminle zaman geçirdiğine dikkat etmesini tavsiye eden Yavuz, dijital mecralarda çocukların girdiği sitelerin de kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamaya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer de katıldı.