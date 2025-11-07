Haberler

Malatya'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Malatya'nın Pütürge ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Taşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. F.G.'nin kontrolünü yitirdiği 44 BL 251 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücü F.G. ile yanındaki H.A. ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak, Acil Servis'te tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

