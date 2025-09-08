Haberler

Malatya'da Lastiği Patlayan Kamyon Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Malatya'da Lastiği Patlayan Kamyon Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da lastiği patlayan hafriyat kamyonu istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu şoför Erkan Karadağ (48) yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MALATYA'da lastiği patlayan hafriyat kamyonu istinaf duvarına çarptı. Kazada şoför Erkan Karadağ (48) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Karabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Karadağ yönetimindeki 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Erkan Karadağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karadağ'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu

Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra kurtulan kadının mutluluğu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit emniyet müdürünün annesi hastaneye kaldırıldı

Şehit emniyet müdürünün annesinin yürek yakan anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.