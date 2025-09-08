Malatya'da Lastiği Patlayan Kamyon Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

MALATYA'da lastiği patlayan hafriyat kamyonu istinaf duvarına çarptı. Kazada şoför Erkan Karadağ (48) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Karabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Karadağ yönetimindeki 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Erkan Karadağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karadağ'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.