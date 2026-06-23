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Malatya'da Aysel Yıldırım'ın Öldürülmesine İlişkin Soruşturmada 4 Şüpheli Tutuklandı

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Malatya'da 19 Mart 2026'dan bu yana kayıp olan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da 19 Mart 2026'dan bu yana kayıp olarak aranan, ancak cinayete kurban gittiği belirlenen Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, 19 Mart 2026'dan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin tespit edildiğini duyurmuştu. Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalandığını, 1 şüphelinin ise arandığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aykut A, Derya A, Olga Ö, Onur İ. ve Serap A'nın Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Aykut A, Derya A, Onur İ. ve Serap A'nın tutuklanmasına, Olga Ö'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
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