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Aysel'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli adliyede

Aysel'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli adliyede
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Malatya'da 19 Mart'ta kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Aysel Yıldırım ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Ekipler, Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA'da 19 Mart'ta kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Aysel Yıldırım ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler Aykut A., Derya A., Olga Ö., Onur İ. ve Serap A. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Aysel Yıldırım'a ait iz süren ekipler, cansız bedene ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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