Aysel'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli adliyede

MALATYA'da 19 Mart'ta kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Aysel Yıldırım ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler Aykut A., Derya A., Olga Ö., Onur İ. ve Serap A. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Aysel Yıldırım'a ait iz süren ekipler, cansız bedene ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı