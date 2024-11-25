Malatya'da Karla Mücadele: 184 Mahallenin Yolu Açıldı

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 342 mahalleden 184'ünün yolu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle il genelindeki 719 mahalleden 342'sinin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma sonucu 184 mahallede 3 bin 852 kilometrelik kapalı yolu ulaşıma açtı.

Ekipler 269 araç ve 1046 personelle, 158 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yolların tipiden dolayı tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok defa yol açma çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar küremenin yanında tuzlama çalışmaları da yürütüyor.

Öte yandan merkez ilçe belediyeleri de karla mücadele çalışması yapıyor.

Battalgazi Belediyesi ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nin yolunu açarak burada ikamet eden 72 yaşındaki diyaliz hastası Lütfi Ayhan'ın hastaneye rahatça ulaşmasını sağladı.

Lütfi Ayhan, ekiplere hizmetleri için teşekkür etti.