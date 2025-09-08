Haberler

Malatya'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü Erkan Karadağ (45) hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Erkan Karadağ (45) yönetimindeki 44 BA 561 plakalı kamyon, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
