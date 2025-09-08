Malatya'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü Erkan Karadağ (45) hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Erkan Karadağ (45) yönetimindeki 44 BA 561 plakalı kamyon, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel