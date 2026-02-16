Malatya'da kadına silah doğrultan şüpheli tutuklandı

Malatya'da kadına silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Önceki gün Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Özsan Sanayi Sitesi'nde S.U. isimli kadına silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

12 Şubat'ta Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesindeki Özsan Sanayi Sitesinde tartıştığı S.U. isimli kadına silah çeken B.D. önceki gün gözaltına alınmış, üst aramasında ise 3 fişek ile 5 gram esrar ele geçirilmişti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.