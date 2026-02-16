Haberler

Malatya'da kadına silah doğrultan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da kadına silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da kadına silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Önceki gün Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Özsan Sanayi Sitesi'nde S.U. isimli kadına silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

12 Şubat'ta Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesindeki Özsan Sanayi Sitesinde tartıştığı S.U. isimli kadına silah çeken B.D. önceki gün gözaltına alınmış, üst aramasında ise 3 fişek ile 5 gram esrar ele geçirilmişti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı