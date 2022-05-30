Malatya'da kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi - Haberler

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki barajda kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre misina ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Yazıhan Medik Barajı'nda gece denetimi yapıldı.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimde kaçak avcılıkta kullanılan 3 bin metre misina ağ ve bot ele geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller avcılığı yasak olması nedeniyle ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.