Malatya'da jandarmanın bulduğu yavru yaban keçisi korumaya alındı - Haberler

Malatya'da jandarma ekiplerince bulunan yavru dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Yeşilyurt ilçesi Öncü Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yavru dağ keçisi buldu.

Ekipler, yavru dağ keçisini doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.