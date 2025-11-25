Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 3 Yaralı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde çalıştıkları inşaat şantiyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah erken saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştıkları inşaat şantiyesinde konaklayan 4 işçi, ısınmak için yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Diğer işçilerin durumu fark etmesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerinde işçilerden İranlı Ayman C. 'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zehirlenen 3 işçi de Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayman C.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.