Malatya'da İnşaat Şantiyesinde İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da İnşaat Şantiyesinde İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da inşaat alanında iş makinesinin çarptığı Nusret Ağırman (55) hayatını kaybetti. Olay, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi ve iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

MALATYA'da, inşaat şantiyesinde iş makinesinin çarptığı Nusret Ağırman (55) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden toplu konuş inşaat alanında iş makinesi, işçi Nusret Ağırman'a çarptı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ağırman, doktorların müdahalesine karşın kurtarılmadı. Ağırman'ın cenazesi otopsi yapılma üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
