Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen kazada araç sürücüsü kontrolünden çıkarak devrildi ve H.G. yaralandı. İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen başka bir kazada ise motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.