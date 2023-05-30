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Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Güncel Haberler

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen kazada araç sürücüsü kontrolünden çıkarak devrildi ve H.G. yaralandı. İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen başka bir kazada ise motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

- Malatya iki ayrı kaza: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E .G idaresindeki 44 FE 459 plakalı araç sürücünün kontrolünde çıkarak devrildi. Kazada H.G. yaralandı. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen bir başka kazada ise sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Yeşilyurt Yakınca Malatya Güncel Haberler

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