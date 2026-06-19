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Malatya'da "Huzur 44" uygulamasında 12 iş yerine tutanak tanzim edildi

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Malatya'da 31 noktada 313 personelle gerçekleştirilen 'Huzur 44' uygulamasında 12 iş yerine tutanak düzenlendi, 43 araca trafik cezası kesildi.

Malatya'da 31 noktada ve umuma açık iş yerlerinde 74 ekip, 313 personelle gerçekleştirilen "Huzur 44" uygulamasında 12 iş yerine tutanak düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla dün gece 22.00-00.00 saatleri arasında 13 ilçede eş zamanlı olarak 31 noktada ve umuma açık iş yerlerinde 74 ekip, 313 personelin katılımıyla "Huzur 44" Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 2 bin 362 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 715 aracın ise plakası sorgulandı. Umuma açık 49 açık iş yeri, 6 park ve bahçe kontrol edildi, 123 iş yerine kapalı alanda sigara ve nargile içmek, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaması, eksik evrak nedeniyle tutanak tanzim edildi.

Çeşitli ihlallerde bulunan 43 araca trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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