Malatya'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Malatya'nın Kernek Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumetleri bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından kullanıldığı tespit edilemeyen ruhsatsız av tüfeğinden çıkan saçmalarla Abdulkadir Ekici, Ahmet Yusuf Akcan, Ağahan Sucuoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Park halindeki 3 araca da saçmanın isabet ettiği olayda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

