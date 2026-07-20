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Malatya'da hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah E.'nin kontrolünü yitirdiği 06 FB 9059 plakalı hafif ticari araç, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Abdullah E. ile yanındaki kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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