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Malatya'da Gökkuşağı Görenleri Mest Etti

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Malatya'da sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı, kart postallık bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, Malatyalılar bol bol fotoğraf çekti.

Malatya'da Gökkuşağı görenleri mest etti

MALATYA - Malatya'da sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı ortaya kart postallık görüntü çıkardı.

Malatya'da etkili olan sağanak yağışının ardından güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle gökyüzünde oluşan gökkuşağı kentte eşsiz bir manzara sundu.

Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bu anları cep telefonları ile görüntüleyen Malatyalılar bol bol fotoğraf çekti.

Kısa aralıklarla etkisini gösteren yağış ile birlikte özellikle çevre yolunda oluşan su birikintileri de zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Bı gece yarısına kadar sürecek olan kuvvetli yağış nedeniyle yetkililer vatandaşları oluşabilecek sel, ani su basmalarına karşı da duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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