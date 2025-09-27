Malatya'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü

Haberler

Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Kernek Meydanı'nda yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması çağrısı yapıldı.

Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek üzere yürüyüş yaptı.

Eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan vatandaşlar, "Hamas'a selam, direnişe devam", "Boyun eğme işgale, gideceğiz Gazze'ye" sloganları atarak Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

Kernek Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Burada Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Malik Çiftçi, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Çocukların, kadınların ve yaşlıların açlıktan hayatını kaybettiğini belirten Çiftçi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun insanlık vicdanının ortak yansıması olduğunu kaydetti.

Çiftçi, Gazze'ye güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması gerektiğini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun korunması ve sivil toplumun barışçıl girişimlerinin güvence altına alınması gerektiğini belirten Çiftçi, "Gazze'ye denizden insani erişim hakkı garanti edilmelidir. İsrail'in yasa dışı ablukası ve soykırım uygulamaları derhal sona erdirilmelidir." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Hacı Türkan - Güncel
