Malatya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Güzelyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında evde bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Hatice Çavuş (80) hayatını kaybetti.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel