Malatya'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Malatya'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza sonrası araç ikiye ayrıldı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, araç ikiye ayrıldı.

M.E.B. (20) idaresindeki 44 AHT 135 plakalı otomobil, Aşağı Çörenge Mahallesi Malatya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil ikiye ayrılırken sürücü ağır yaralandı.

Ambulansla Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.B daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Fadıllıoğlu - Güncel
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