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Malatya'da devrilen mazot yüklü tanker, sürücüyü yaraladı

Malatya'da devrilen mazot yüklü tanker, sürücüyü yaraladı

Güncel Haberler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, mazot yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 23 ACF 487 plakalı mazot yüklü tanker, Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu Çiftliği civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Devrilen tankerden sızan mazot nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Hatice Yetmen - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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